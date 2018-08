Diano Marina, proseguono al Museo Civico del Lucus Bormani le iniziative estive

Diano Marina. Proseguono al Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina le iniziative promosse per l’estate 2018.

Venerdì 17 agosto, alle 21, verrà organizzato il laboratorio ludico-didattico “Favole al Museo”, appuntamento dedicato ai più piccoli (età 5-11 anni) durante il quale saranno raccontante, ambientate nelle sale espositive, favole, storie e antiche leggende. Una insolita occasione per fare scoprire la storia del nostro comprensorio, e non solo, in modo giocoso e sorprendente attraverso i personaggi delle tradizione popolare e dei miti greci e romani.

Giovedì 23 agosto, alle 21.30, è in programma una visita guidata alle Sezioni Archeologica e Risorgimentale del Museo che raccontano la storia del Golfo Dianese dalla prima frequentazione paleolitica, attraverso il periodo degli antichi Liguri e l’età romana con a capo la mansio di San Bartolomeo al Mare, fino ai protagonisti locali del Risorgimento, come Andrea Rossi, il Pilota dei Mille, e Nicolò Ardoino.

Sabato 25 agosto, alle 18.30, nuovo appuntamento con “Brindando con Diana”, imperdibile evento organizzato in collaborazione con la Delegazione di Imperia e Savona della Federazione Italiana Sommelier (FISAR) e con la partecipazione delle aziende dianesi che permetterà ai visitatori di riscoprire alcuni aspetti dell’età romana degustando vini e tipici prodotti locali.

Le iniziative sono organizzate come di consueto in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Diano Marina, coordinato dal Presidente del Consiglio Comunale con delega alla Cultura dr. Ennio Pelazza, e con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Si ricorda che il museo per tutto il mese di agosto sarà aperto anche alla sera dal mercoledì al venerdì dalle 21 alle 23.

Per informazioni e/o prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani

Palazzo del Parco – Corso Garibaldi 60 – 18013 Diano Marina (IM)

Tel./fax 0183.497621 - www.palazzodelparco.it - museodiano@tiscali.it - www.iisl.it