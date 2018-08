Diano Marina, minorenne rischia coma etilico per abuso di alcol: scatta attività di vigilanza contro vendita alcolici

Diano Marina. Vodka, gin, sambuca a 1,50 euro: il famoso shottino (bicchierino), venduto dai locali della Riviera, secondo quanto appreso da fonti confidenziali della polizia locale dianese, invoglia giovani e giovanissimi ad alzare il gomito. Per questo è stata messa in atto dagli agenti una vasta attività di vigilanza contro la vendita di alcolici ai minori.

L’operazione è scattata dopo che un minorenne residente in provincia di Cuneo, ma in vacanza a Diano con la famiglia, ha rischiato il coma etilico per abuso di alcol.

I primi a essere stati presi di mira sono i locali della movida in spiaggia dove, in un solo locale, sono stati identificati una quindicina di giovani, metà dei quali minori di sedici anni, tutti piemontesi e lombardi. L’attività di controllo sarà potenziata nei prossimi gironi, in occasione del Ferragosto.