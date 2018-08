Diano Marina. La polizia locale ha un nuovo strumento per dare la “caccia” ai venditori abusivi: un drone noleggiato per poter scovare dall’alto i nascondigli nei quali viene stipata la merce contraffatta pronta per essere venduta illegalmente.

Grazie a questo stratagemma, gli agenti sono riusciti a sequestrare, nel solo fine settimana, oltre 400 articoli contraffatti che i venditori abusivi non portano più sulla spiaggia, ma nascondo lungo torrenti e luoghi abbandonati.

I venditori abusivi arrivano da Genova con il treno e imboccano vie secondarie per proseguire il loro cammino con i borsoni. In questo tragitto, gli stranieri lasciano la loro merce nascosta nei canneti lungo il torrente o in gallerie dismesse, mentre sulle spiagge, ai possibili clienti, vengono mostrate solo le foto della merce disponibile per concordare l’acquisto.