Diano Marina, Gianni Rossi propone “Diano Canta” in piazza Martiri della Libertà

Diano Marina. C’è qualche variazione di programma, rispetto alle abitudini delle scorse settimane, per quanto

riguarda le manifestazioni ospitate in questi giorni nel centro di Diano Marina (preso d’assalto l’altroieri, domenica 12, per DianAffari, l’iniziativa della Confcommercio, che ha riscosso grande successo).

Il tradizionale appuntamento del martedì, “Diano in musica”, con le esibizioni live di band e dj, lascia questa sera il posto a Gianni Rossi che in piazza Martiri della Libertà propone “Diano Canta”, lo spettacolo in cui protagonista è il pubblico che, grazie anche al supporto del maxischermo, si esibisce insieme allo show man dianese, autentica star dell’estate in riviera. Oltre all’interpretazione di famosi brani, ci sarà spazio per balli di gruppo.

Domani, Ferragosto, torna – è il terzo anno di fila – la Cena in Bianco di Diano Marina, in corso Roma. “E’ un evento aperto a tutti, a partecipazione gratuita– dicono gli organizzatori -, con lo scopo di trascorrere una serata speciale, emozionante, in una magica atmosfera, sotto le stelle. Saranno messi a disposizione tavoli e panche. Si raccomanda di essere vestiti in bianco, portare quanto necessario per apparecchiare e cenare, lasciando ampio spazio alla fantasia”. Non sono ammessi superalcolici, vietati anche lattine, carta e plastica. Per addobbare la propria porzione di spazio si consigliano candele, candelabri e fiori. La cena in bianco è organizzata da un gruppo di

privati cittadini che hanno a cuore Diano Marina, in collaborazione con la Famia Dianese.

E’ stata creata anche un’apposita pagina Facebook. L’appuntamento è per le 20. Domani, mercoledì 15, non ci sarà il consueto appuntamento con Diano sottoMarina. La serata dedicata a “I relitti del Ponente Ligure: 2000 anni di storia e mare” è stata infatti anticipata a ieri. Dal 16, si tornerà alla normalità, con la serata dedicata ai più giovani, Giovani Bimbi (questa settimana con la Baby Dance di Fortunello e Marbella), venerdì con Balliamoci l’estate e così via.

Assai ricca sarà la giornata di sabato che la mattina scatterà con lo sport (podismo e pesca), proseguendo durante la giornata con la pittura e finendo in musica con un tributo alla pop dance e l’opera (la Cavalleria Rusticana a Villa Scarsella).

Il programma della settimana:

MARTEDI 14

Diano Canta

spettacolo musicale con Gianni Rossi

Piazza Martiri della Libertà – 21.30

MERCOLEDI 15

Cena in Bianco – 3^ edizione

Corso Roma – dalle ore 19.30

GIOVEDI 16

Giovedi Bimbi

La Baby Dance di Fortunello e Marbella

Piazza Martiri della Libertà – ore 21.15

VENERDI 17

Favole al Museo

laboratorio didattico per bambini

Palazzo del Parco – ore 21

Balliamoci l’estate

musica E animazione con Gianni Rossi

Molo delle Tartarughe – dalle ore 21.30

SABATO 18

Diano all’alba – 6 km alle 6

corsa podistica non competitiva

Molo delle Tartarughe – iscrizioni sul posto dalle ore 5

Gara di pesca Nonni Nipoti

11^ edizione – 3° Trofeo Hakuna Matata

Porto turistico – ore 9

A cielo aperto

mostra di pittura collettiva

Via Genala, angolo via Genova – dalle ore 10 alle 20

7^ Estate Musicale Dianese

Cavalleria Rusticana – opera completa

Villa Scarsella – ore 21.30 – a pagamento

Diano Cover – Anima

Tributo alla pop dance

Molo delle Tartarughe – ore 21.30

LUNEDI 20

Balliamoci l’estate

musica E animazione con Gianni Rossi

Molo delle Tartarughe – dalle ore 21.30

Per maggiori informazioni sulle attività e sulle iniziative turistiche di Diano Marina

– Ufficio Iat – via Genala – aperto tutti i giorni sino a fine settembre dalle ore 9 alle 19

– Sito turistico del Comune: turismo.dianomarina.gov.it