Diano Marina, bagnino 21enne tenta il suicidio impiccandosi in una cabina: salvato dai colleghi

Diano Marina. Un 21enne originario di Torino, ma da diversi anni abitante a Diano Marina, ha tentato di impiccarsi nello stabilimento balneare in cui lavora come bagnino. A salvarlo, in extremis, sono stati i suoi colleghi, allarmati da uno strano messaggio inviato dallo stesso giovane ad uno di loro, poco prima di compiere il gesto intorno a mezzanotte.

“Ti ringrazio, sei stato un grande amico. Comunque, se vuoi puoi trovarmi dietro alla mia postazione”: questo il contenuto del messaggio inviato dal bagnino. Alla base della decisione del giovane di togliersi la vita ci sarebbe una delusione d’amore.

Dopo aver letto il messaggio, i colleghi si sono recati nella cabina assegnata al bagnino e l’hanno trovato impiccato ad una corda, semincosciente. Lo hanno soccorso, praticandogli le prime misure di rianimazione e allertando al contempo il 118, giunto sul posto con il personale sanitario e un’ambulanza.

Il 21enne ora è fuori pericolo.