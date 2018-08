Diano Marina, annullata definitivamente la “Cena in Bianco”

Diano Marina. Si informa che l’edizione 2018 della Cena in Bianco di Diano Marina è stata definitivamente annullata.

L’iniziativa, promossa da alcuni cittadini in collaborazione con la Famia Dianese e con il patrocinio del Comune, era programmata, come nei due anni precedenti, per la sera di Ferragosto. Dopo il rinvio deciso alla vigilia, in segno di rispetto per quanto accaduto a Genova, quest’oggi gli organizzatori, valutate le varie possibilità e analizzate le problematiche tecnico-logistiche, di concerto con i competenti organi comunali, hanno optato per non recuperarla e per dare appuntamento direttamente al prossimo anno, dunque al 15 agosto 2019, per la quarta edizione.