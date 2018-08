“Desbaratu” a Ventimiglia, tutte le modifiche alla viabilità

Ventimiglia. Il Comune ha emesso un’ordinanza che regola la viabilità in occasione del “Desbaratu“, la giornata commerciale al ribasso, in programma domenica prossima.

E’, dunque, vietata la sosta, la fermata, il transito, con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli, dalle 6 alle 21: in via Cavour, via Ruffini (da via Roma a via Cavour), via Mazzini (da via Sottoconvento a via Cavour), via Mameli, via Sottoconvento (tra via Carso e via Mazzini) e corso Genova (da via Chiappori a via Dante). Le strade interessate dalla manifestazione dovranno essere lasciate libere dalle strutture degli operatori commerciali, entro le 20. Da quest’ora alle 21, si svolgeranno le operazioni di pulizia dell’area.

Personale incaricato dalla Confcommercio dovrà garantire, per ragioni di sicurezza, la chiusura agli accessi con mezzi di media dimensione e autisti a bordo: in corso Genova incrocio via Dante; via Cavour incrocio via Chiappori; via Chiappori incrocio corso Genova; via Mazzini incrocio via Sottoconvento, via Ruffini incrocio via Roma; via Cavour incrocio via della Repubblica ambo i lati; via Cavour incrocio via Mameli lato monte; via Mameli incrocio via Aprosio, via Cavour incrocio via Gneo Giulia Agricola; via Cavour incrocio con via Metella e via Cavour incrocio con Largo Torino.