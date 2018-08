Degrado nel sottopasso dell’Imperatrice a Sanremo, la segnalazione di un lettore

Sanremo. Un lettore segnale una situazione di degrado nel sottopasso dell’Imperatrice: “Buongiorno, mi chiamo Pietro Foglino, voglio segnalare al vostro giornale una situazione che, a mio parere, non torna ad onore della Città.

Questa immagine fissa la situazione del sottopasso pedonale che evita l’ attraversamento di corso Imperatrice all’altezza dell’hotel Parigi. Da qui passano decine, centinaia, migliaia di persone durante l’anno, è un passaggio quasi obbligato. Il degrado è imperante. Come si evince dalla foto la scala non viene pulita e lo spettacolo non è accattivante.

Qualcuno può obiettare dicendo che è una situazione temporanea, la testimonianza efficace sono le erbacce che sono cresciute a bordo scalini. Ad occhio e croce sono lì da sei mesi. Non hanno una crescita di una settimana. Ometto la descrizione degli odori di urina, il posto viene abitualmente usato per i bisogni fisiologici. Non mi sembra un bel biglietto di benvenuto”.