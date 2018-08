Declassamento gastroenterologia e chirurgia vascolare: Forza nuova sostiene la raccolta firme

Imperia. Anche Forza nuova sosterrà la raccolta firme per salvare il reparto di gastroenterologia di Sanremo e quello di chirurgia vascolare di Imperia:

“Desidero informare la cittadinanza che il Coordinamento Provinciale di Forza Nuova darà totale appoggio al Comitato spontaneo contro il declassamento del reparto di chirurgia vascolare di Imperia, sostenendo la raccolta firme recentemente attivata, indirizzata all’assessore alla Sanità della Regione Liguria Sonia Viale.

Tale iniziativa è stata promossa proprio per farsi portavoce dei cittadini che intendono evitare il declassamento del reparto di Chirurgia Vascolare presso l’ospedale d’Imperia e del reparto di Gastroenterologia di Sanremo, in quanto tale scelta comporterebbe la perdita di posti letto oltre che di risorse di personale, imponendo il trattamento delle urgenze lontano dalla nostra provincia rappresentando pertanto un pericolo per la popolazione di tutto il Ponente ligure. Chiunque intendesse sottoscrivere questa petizione potrà farlo contattando i seguenti recapiti:

-Imperia: Alessandra Bianchimani 3667173674;

Sanremo: da Lunedì 03/09 presso sede di Forza Nuova in piazza Nota n. 3; c/o Studio Professionale di Alessandro Condò, in Via Pietro Agosti 123, dal Lunedì al Venerdì 8,30-19,30 e Sabato 9-12,30. A breve la raccolta firme sarà disponibile anche online”.