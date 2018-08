Declassamento di Gastroenterologia e di Chirurgia Vascolare: Cisl Fp chiede un incontro con la direzione generale

Imperia. La Cisl Fp ha chiesto un incontro urgente con la direzione Generale per discutere tutte le problematiche legate alla riorganizzazione ospedaliera, tra cui la questione legata al tanto discusso declassamento dei reparti di Gastroenterologia e di Chirurgia Vascolare.

Nello specifico la Cisl Fp vuole conoscere quali sono i processi organizzativi che l’ Asl1 ha intenzione di attivare nei prossimi mesi, al fine di conoscere le possibili ripercussioni sugli utenti e sul personale adibito all’ assistenza. Nelle ultime settimane si è discusso molto di possibili chiusure di servizi nei diversi presidi, ma ad oggi non abbiamo ancora conferme ufficiali.

L’apertura ufficiale di un tavolo sindacale è fondamentale per conoscere esattamente il progetto che l’ Asl ,in accordo con la Regione, ha intenzione di attivare; solo dopo, come Cisl Fp potremmo fare le dovute valutazioni ed eventualmente fare critiche o eventuali proposte. Sarà fondamentale sapere anche il piano assunzioni, in quanto ci sono ad oggi servizi che lavorano in criticità.

E’ evidente che il quadro generale della situazione è alterato dagli ultimi avvenimenti, soprattutto per quanto riguarda la viabilità della nostra provincia che non è mai stata facile. E’ un elemento questo che deve avere un impatto importante se non determinante su quelle che sono le ipotesi di riorganizzazione o addirittura chiusura di determinati servizi. L’ assistenza è un argomento delicato e troppo importante e deve essere trattato nelle giuste sedi al fine di trovare soluzioni condivise per migliorare l’ assistenza ai cittadini della nostra provincia.