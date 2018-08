Da Sanremo parte il “Tour della felicità”: il primo coaching/show italiano per imparare a realizzare l’impossibile

Sanremo. Si può scegliere di essere felici! Questo lo scopo del “Tour della felicità”, il primo ed unico Coaching/Show, uno spettacolo formativo per imparare a realizzare l’impossibile in ogni giorno della nostra vita, privata e professionale. Parte il 24 agosto dal celebre Teatro Ariston di Sanremo la prima delle numerose tappe che vedranno protagonista Walter Rolfo, coach ed esperto in processi percettivi e autore del libro “L’arte di realizzare l’impossibile”, pronto a coinvolgere il pubblico in un viaggio straordinario tra le risorse della nostra mente.

La maggior parte delle difficoltà sono superabili e frasi del tipo: “Non ce la farò mai” potrebbero essere trasformate. Quante volte abbiamo rinunciato a qualcosa convinti che fosse impossibile? Un sogno, un amore, un progetto, un cambiamento nel lavoro o nella vita. E poi ci siamo ritrovati a rimpiangere un’occasione persa, una felicità che ci siamo lasciati sfuggire. Quando tutti vedono una sola strada in realtà ne esiste almeno un’altra altrettanto valida e spesso migliore.

Rolfo (da anni impegnato come consulente di grandi aziende, docente del Master “Influenzamento, Emozioni e Arte dell’Impossibile” ) si propone di illuminare quella via alternativa che i neuroscienziati chiamano pensiero laterale illusionistico. Un metodo fatto di aneddoti, tecniche mentali, esercizi, che consente di moltiplicare il proprio tempo, essere più creativi, entrare in empatia con gli altri per capire ciò che pensano, gestire l’ansia e affrontare al massimo delle nostre capacità esami, colloqui, incontri importanti. Perché la felicità è molto più a portata di mano di quanto pensiamo.

Spesso decidiamo di non provare o tentare ma la consapevolezza di poter scegliere è un passo fondamentale verso la felicità. Come fare? Scopritelo in una delle prossime attesissime tappe: 24 agosto Teatro Ariston di Sanremo, 1 novembre Teatro Manzoni di Milano, 8 gennaio Teatro Giuditta Pasta di Saronno, 2 febbraio Teatro Dehon di Bologna, 8 maggio Teatro l’Agorà di Carate Brianza. Scegliete di essere felici!

BIO

Walter Rolfo, coach ed esperto in processi percettivi, keynote speaker, unisce creatività e innovazione, legate alle sue radici nel pensiero filosofico illusionistico, alla razionalità del pensiero costruttivo, derivante dalla sua formazione ingegneristica. Autore, conduttore e produttore televisivo per Rai, Mediaset e Sky, con più di 1.000 programmi all’attivo, è fondatore e presidente di Masters of Magic, una società di consulenza nel campo del management e della comunicazione. È consulente di grandi aziende quali Coca-Cola, Ferrero, Juventus, Lavazza, Philip Morris, FCA, Bayer, CNH Industrial, GoodYear, MAW, Pomellato, HP, Elior, Robe di Kappa, BNL, Wind. È coordinatore didattico e docente del Master «Influenzamento, Emozioni e Arte dell’Impossibile”: come guidare i comportamenti e motivare all’azione» alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano.