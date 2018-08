Crollo ponte Morandi, PD: “Il governo non faccia campagna elettorale ma prenda impegni seri con la Liguria”

Genova. Il commento del Partito Democratico in seguito alla tragedia del crollo del ponte Morandi di Genova:

“Di fronte al dramma dell’intera città ci aspettiamo che gli esponenti del Governo non vengano qui a fare passerella o a continuare la loro campagna elettorale, ma a prendere impegni seri con Genova e la Liguria.

Ci vogliono risorse da spendere subito e procedure agevolate per la viabilità alternativa, il potenziamento della mobilità pubblica, il sostegno delle attività portuali e produttive della città e tempi più brevi possibili per il rifacimento di un nuovo ponte sul Polcevera.

Non accettiamo lezioncine da chi in questi anni, e fino a pochi giorni fa, ha ostacolato la realizzazione della Gronda, già fondamentale prima, oggi vitale per Genova e la Liguria.

Non ci possono essere esitazioni. Ci aspettiamo che il Governo faccia tutto ciò che è nelle sue possibilità per accelerare l’avvio dei cantieri e la realizzazione della Gronda“.