Crollo ponte Morandi, Berrino: “Domani vertice con Rfi e Trenitalia. Chiedere fondi a Governo per potenziare ferrovie liguri”

Sanremo. “Una tragedia immane, qualcosa che quasi non si vede nemmeno nei film apocalittici con ambientazione post atomica”. E’ letteralmente sconvolto l’assessore regionale a Lavoro, Turismo e Trasporti, Gianni Berrino, da quanto accaduto a Genova stamane, ovvero il disastroso crollo del ponte autostradale “Morandi”. Per adesso le vittime accertati sono più di 20, ma il bilancio e quasi certamente destinato a salire.

“Non faccio valutazioni su futuro e passato, non sono ancora in grado – spiega Berrino – per quanto riguardo il presente, domani sarò a Genova per incontrare i vertici di Trenitalia e Rfi per parlare dei trasporti ferroviari da e per il Ponente e per chiedere al Governo dei fondi per potenziare il movimento su rotaia in regione”. Si , perché con l’interruzione di quel tratto autostradale, si crea un danno economico enorme, non solo per la Liguria”.

“Il ponte Morandi – dice l’assessore regionale – era il collegamento tra Ponente ligure e centro e sud Italia. E ancora più importante, passava tutto il traffico stradale da Portogallo, Spagna e Francia verso l’est Europa.. Bisogna inoltre trovare al più presto una soluzione per non affossare il turismo diretto verso le province di Savona e Imperia. Anche tramite il potenziamento dell’areoporto di Albenga”