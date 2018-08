Gli interventi

Crollo ponte Morandi: al via tavoli tecnici tra Regione Liguria, Comune di Genova e Gruppo Cassa Depositi e Prestiti

Si sono riuniti per definire le misure immediate e di pianificazione, a sostegno delle infrastrutture, della mobilità, delle imprese e immobiliare per far fronte all’emergenza

Genova. Si sono riuniti questa mattina nella sede di Regione Liguria i tecnici del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti insieme ai tecnici di Regione Liguria e Comune di Genova per definire le misure immediate e di pianificazione, a sostegno delle infrastrutture, della mobilità, delle imprese e immobiliare per far fronte all’emergenza determinata del crollo del ponte Morandi. Quattro i tavoli individuati: finanziamenti a Enti pubblici; interventi a favore di imprese e famiglie; immobiliare e infrastrutture. Quest’ultimo tavolo coinvolge anche i rappresentanti di altre importanti società quali: Terna, Snam, FS, Ansaldo Energia e Fincantieri. Successivamente ai tavoli tecnici verrà definito, nel dettaglio, un protocollo operativo tra tutti gli Enti coinvolti.