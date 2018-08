Croce Rossa Sanremo: aperte le iscrizioni per il servizio civile

Sanremo. Sono aperte le iscrizioni per la selezione di 8 volontari in servizio civile universale da impiegare in attività presso il Comitato Croce Rossa Italiana di Sanremo. Possono presentare domanda i giovani ambosessi di età compresa tra i 18 e 28 anni (+ 364 giorni).

Il bando e i moduli per l’iscrizione sono disponibili sul sito:

http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolordinario.aspx

Le domande, con gli allegati, devono pervenire, con termine di invio, entro il 28 settembre esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando ai seguenti indirizzi:

– Posta elettronica certificata (PEC): cl.sanremo@cert.cri.it

– Raccomandata a.r. o consegna a mano: Via Pisacane, 7 – 18038 Sanremo

il termine per consegna a mano è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018.

Consegna domande a mano presso C.R.I. :

– lunedì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14,30 alle 16,00

– martedì e mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 13.30

– venerdì 28 settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Informazioni: nei giorni ed orari di cui sopra: Tel. 331 1190 568

– Mail dedicata: crisanremo.serviziocivile@gmail.com (fino al 28 settembre 2018)

– Sito web (ove è disponibile il progetto riferito a CRI Sanremo) http://www.crisanremo.it/

– Pagina Facebook “Croce Rossa Italiana – Comitato di Sanremo”

– Scarico modulistica e tutorial anche sul sito

http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/presenta-la-domanda/

I volontari impegnati nel servizio civile universale riceveranno un assegno mensile di € 433,80 per 12 mesi, a fronte di un impegno di 1.400 ore/anno (30 ore/settimana circa). Il periodo è riconosciuto ai fini previdenziali, a domanda, nelle forme previste dalla legge.