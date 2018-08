Contrasto ai furti, quattro pregiudicati stranieri allontanati dal Comune di Sanremo

Sanremo. Il contrasto alla criminalità predatoria, specie furti e truffe, si sviluppa anche grazie ai servizi preventivi che consentono di colpire i malintenzionati prima ancora che commettano dei reati. In tale ottica, nella mattina di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno fermato quattro individui sospetti, due uomini e due donne, che sostavano con un camper nel Piazzale Dapporto.

I soggetti, originari dell’Est Europa, sono stati condotti presso il Comando Carabinieri di Villa Giulia e, sottoposti agli accertamenti rito, sono risultati censiti con molteplici alias tutti riconducibili a pregiudicati per reati specifici

contro il patrimonio. Per tali motivi, ritenendo probabile che gli stessi fossero giunti a Sanremo per effettuare qualche “colpo” approfittando del periodo ferragostano, i Carabinieri hanno richiesto ed ottenuto dalla Questura di Imperia l’adozione della misura di prevenzione dell’allontanamento immediato con foglio di via obbligatorio e contestuale divieto di ritorno nel Comune di Sanremo per tre anni.

L’attività preventiva è di fondamentale importanza proprio per evitare la commissione dei rati predatori nel proprio

comune di appartenenza, pertanto i Carabinieri invitano i cittadini a continuare a segnalare ogni notizia utile o persona sospetta al Numero Unico di Emergenza 112.