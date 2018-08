Sanremo. Continuano in questi giorni la serie di controlli di Rangers D’Italia e Ispettori ambientali, sotto il coordinamento del Comandante della polizia locale Frattarola e dal Direttore di amaie energia Prato, contro gli abbandoni dei rifiuti nella città di sanremo; oltre a sanzionare chi ancora non si adegua al sistema di raccolta, con multe pressoché raddoppiate rispetto all’anno scorso, viene svolta un’importante opera di sensibilizzazione e informazione, soprattutto ai numerosi turisti giunti per questi giorni di vacanza.

Per chi infatti è in partenza o non avesse la possibilità di usufruire del servizio porta a porta, l’indicazione è quella di recarsi agli eco punti in piazza Muccioli e via san Francesco oppure di utilizzare gli eco punti 2’ a ridosso dei vicini caselli autostradali al fine di effettuare un corretto conferimento dei rifiuti.

Continuano inoltre le verifiche su chi ancora non ha ritirato il kit per la raccolta differenziata presso il palafiori e per chi non è in regola con la registrazione TARI, numerose già le sanzioni emesse.