Consiglio comunale a Imperia, le question time di Maria Nella Ponte (M5S)

Imperia. Per il Consiglio Comunale del 29 agosto, il Movimento 5 Stelle ha presentato le seguenti 4 interrogazioni inerenti:

Interrogazione n 1: Lavori di pulizia e manutenzione area del Parco urbano adiacente il ponte sul rio Baitè e la “Torretta”. La sottoscritta Maria Nella Ponte, Consigliera Comunale per il MoVimento 5 Stelle, premesso che nell’area del Parco urbano adiacente il ponte sul rio Baitè e la “Torretta” è stato recentemente rilevato degrado diffuso, verde incolto, rifiuti abbandonati, sistema di irrigazione danneggiato e/o non funzionante.

La recinzione a protezione della pista pedonale che impediva l’accesso alle autovetture è stata rimossa e quotidianamente alcune autovetture private transitano sulla pista pedonale per raggiungere uno spiazzo

adiacente i “cantieri navali” di fatto adibito a zona di sosta;

Considerato che a seguito della segnalazione comparsa sui media locali online sul degrado esistente nella zona citata in oggetto, vi è stato l’intervento della Teknoservice e dei giardinieri per la pulizia e la sistemazione delle siepi; tale intervento ha interessato circa la metà della Parco urbano parallela a via A. Vespucci a monte del depuratore.

Nulla è stato invece fatto circa il segnalato spreco di acqua, presumibilmente potabile, nella zona adiacente il ponte sul rio Baitè, causato da danneggiamento ai diffusori; Al transito delle vetture nel tratto della pista pedonale è quasi certamente addebitabile il danneggiamento della griglia trasversale di raccolta acque piovane;

Tutto ciò premesso e considerato chiede di conoscere: quando sarà completato l’intervento di sistemazione delle siepi e di pulizia della restante parte della pista pedonale e relative caditoie, controllato e ripristinato l’impianto di irrigazione nella zona più sopra evidenziata e nel restante tratto parallelo a via Vespucci che appare non funzionante e ripristinata la recinzione provvisoria, attualmente rimossa, a delimitazione e protezione della pista pedonale.

Interrogazione n 2: Consolidamento e collettamento acque superficiali in idoneo corpo recettore Terre Bianche e bacini limitrofi – I° stralcio della parte di regimazione e collettamento acque a mare della seconda

variante.

La sottoscritta Maria Nella Ponte, Consigliera Comunale per il MoVimento 5 Stelle, premesso che i lavori citati in oggetto, iniziati il 25/01/2018, sono in evidente stato di sospensione da svariati mesi; Nel cantiere sono presenti e visibili due macchine operatrici di grosse dimensioni

Tutto ciò premesso e considerato chiede di conoscere il motivo che ha reso necessaria tale sospensione e la data di sospensione dei lavori. Se la presenza delle predette macchine operatrici all’interno del cantiere, anche se inutilizzate oramai da tempo, consenta all’Appaltatore di richiedere e ottenere eventuale indennizzo e, in caso affermativo, a quanto esso ammonti per ogni giornata di sospensione lavori e quindi l’ammontare fino ad oggi maturato.

Interrogazione n 3: situazione di degrado nella parte iniziale di via I. Amoretti, ed in via Strato. La sottoscritta Maria Nella Ponte, Consigliera Comunale per il MoVimento 5 Stelle, premesso che nelle vie citate si rileva la presenza sulla sede stradale di bouganville, rovi e altra vegetazione infestante che sporge e invade l’area della sede stradale anche per oltre un metro, con la conseguenza di rendere il transito, soprattutto pedonale e dei motocicli, difficoltoso se non problematico.

In alcuni casi, soprattutto per le bouganville ed i rovi, essi provengono dalle proprietà private e/o pubbliche, quali l’ex sede ENEL o i terreni reliquati dalla sistemazione del rio Baitè, a monte della sede dei Vigili del Fuoco; mentre nella parte alta di via Strato, dopo il bivio di via Baitè, le canne stanno creando un sorta di “tunnel” verde. Nascosto tra i rovi a monte della sede dei Vigili del Fuoco, sul lato destro della carreggiata proseguendo in direzione monte è presente una barriera guard-rail sconnessa e danneggiata che rappresenta certamente una insidia pericolosa nel malaugurato caso di incidenti.

Tutto ciò premesso e considerato chiede di conoscere se sono calendarizzati, e nel caso in che data verranno eseguiti i lavori di manutenzione ordinaria ricorrente necessari per eliminare le situazioni evidenziate relativamente alla vegetazione infestante e alla messa in sicurezza con ripristino della verticalità e dell’allineamento del guard-rail o la sua sostituzione.

Interrogazione n 4: Comunicazione ai Capigruppo di minoranza delle determine della Giunta Municipale e ordine del Giorno la sottoscritta Maria Nella Ponte, Consigliera Comunale per il MoVimento 5 Stelle, premesso che sperimentati i tempi necessri a codesta Spett.le Amministrazione per la pubblicazione all’Albo pretorio delle Delibere di Giunta Municipale, i Capigruppo di minoranza nel corso delle commissioni consiliari “Conferenzen CapiGruppo” hanno più di una vola richiesto che venisse loro notificato a mezzo pec l’ordine del giorno delle sedure della Giunta Municipale entro il giorno successivo allo svolgimento delle stesse.

Fino ad oggi tale richiesta non ha trovato accoglimento. Tale richiesta è stata ribadita nella seduta della Commissione Consiliare Permanente “Conferenza Capigruppo” del 23 agosto. Nel pomeriggio del 27 agosto alla segreteria del Consiglio Comunale non erano state impartite disposizioni in merito.

Tutto ciò premesso e considerato chiede di conoscere se è intenzione di codesta spettabile Amministrazione accogliere la richiesta avanzata dai CapiGruppo di opposizione in sede di Commissione

Consiliare Permanente denominata “Conferenza Capigruppo” e, in caso affermativo, a partire da quale data.