Concerto d’organo e soprano a Ceriana con Andrea Verrando e Melissa Briozzo

Ceriana. Martedì 28 agosto, alle 21, si terrà nella chiesa parrocchiale Santi Apostoli Pietro e Paolo il concerto d’organo e soprano. Si esibiranno il soprano, Melissa Briozzo, e all’organo Andrea Verrando.

Il programma:

G. Faurè (1845 – 1924)

Pie Jesu

G. Frescobaldi (1583 – 1643)

Fuga IV

F. J. Haydn (1732 – 1809)

“Nun Beut die flur”

D. Zipoli (1688 – 1726)

Variazioni in re

W. A. Mozart (1756 – 1791)

Laudate Dominum

B. Galuppi (1706 – 1785)

Sonata per Flauto

P. Mascagni (1863 – 1945)

Sancta Maria

G. B. Pescetti (1704 – 1766)

Sonata

A. Vivaldi (1678 – 1741)

Gloria da “Laudate Pueri” Rv 601

J. Stanley (1712 – 1786)

Voluntary VII

F. J. Haydn(1732 – 1809)

Benedictus

J. P. Sweelink (1562 – 1621)

Variatio

P. Rombi (1968)

Ave Maria

Melissa Briozzo, giovane soprano ligure, si avvicina allo studio dell’Opera Lirica e del pianoforte sotto la guida del Professor Alessandro Scotto. Inizia lo studio del canto con il Soprano Linda Campanella, e successivamente frequenta il Conservatorio Paganini di Genova sotto la guida del Soprano Norma Palacios. Attualmente si perfeziona e collabora in Francia al “Conservatoire de Nice” con il noto Soprano Elizabeth Vidal. Da anni si perfeziona e svolge un proficuo e continuo studio con il Tenore Andrea Elena, con il quale svolge un’intensa attività concertistica che la vede accanto a nomi celebri del panorama lirico quali Nicola Martinucci e Luigi Alva e che le fa ottenere consensi sia di pubblico che di critica.

E’ vincitrice del Premio Speciale “Migliore Espressività” al V° Concorso Lirico Città di Deiva Marina. Si è esibita in Vaticano in presenza del Papa Emerito Benedetto XVI e del Santo Padre Francesco Bergoglio insieme al St. Timothy Church Choir diretto dal M° Bill Doherty. Ha preso parte inoltre come solista alla Première Europea del “Requiem” composto dal Maestro Doherty eseguito lo scorso novembre a Roma presso la Basilica di Sant’Iganzio. Ha eseguito un Recital, inaugurando la Stagione de “I Concerti delle Logge” con premio speciale in onore del Soprano Mariella Devia. Nelle Stagioni Liriche del 2013 e 2014 ha eseguito Concerti a Verona nella prestigiosa Rassegna “San Fermo in Musica”. Nel febbraio 2014 si esibisce in Concerto a New York nella prestigiosa cornice della Christ& St. Stephen Church – NYC. Numerose le partecipazioni a Concerti di prestigio, tra i quali con l’Ensemble di Archi della Filarmonica di Berlino.

E’ stata Regina della Notte nell’Opera “Il Flauto Magico” di W.A. Mozart per la produzione del Teatro della Tosse con costumi disegnati dal grande scenografo Emanuele Luzzati. Ha debuttato ruoli principali nelle Opere “Rigoletto”, “Il Barbiere di Siviglia” e “La Traviata” negli Stati Uniti d’America, con la compagnia I.O.C.A. – The International Opera Center of America, al Teatro di Orlando – Florida. La sua duttilità vocale le ha consentito di studiare ed approfondire, oltre che l’Opera Lirica, la Musica da camera e sacra, l’Operetta ed il Musical.

Andrea Verrando – Nato a Sanremo nel 1981, si è avvicinato agli studi musicali all’età di sette anni nella Scuola Diocesana di Musica Sacra della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo “Can. Gogioso” , conseguendo, nel 2001, il diploma di Organista Liturgico. Ha seguito masterclass e sessioni di studio sulla prassi esecutiva della musica antica. Ha Studiato Clavicembalo sotto la guida del Prof. Gianmaria Bonino e Francesca Lanfranco. Dal 2014 è iscritto al corso universitario Triennale di I Livello in Organo e Composizione Organistica sotto la guida della Prof.sa Letizia

Romiti presso il Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria. Dal 2002 al 2007 ha ricoperto la carica di vice organista nella chiesta Cattolica di Tutti i Santi di Sanremo. Dal 2005 ricopre la figura di organista accompagnatore Cappella musicale della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo. Dal 2008 è organista del grande organo “Carrara” della Cattedrale di Ventimiglia. Dal 2011 è docente della classe di organo liturgico della Scuola Diocesana di Musica Sacra della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo. Ha tenuto concerti sia in in qualità di solista che di continuista all`Organo e

Clavicembalo. In qualità di organista accompagnatore della Cappella della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo, ha inciso alcuni CD editi dalla Ed. Ruginenti di Milano.