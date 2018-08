Concerti jazz, spettacoli teatrali e fuochi d’artificio: cosa fare a Ferragosto nella Riviera dei Fiori

Provincia. Concerti jazz, sagre e mercatini dedicati ai sapori della tradizione, e ancora spettacoli di cabaret, performance teatrali itineranti e fuochi d’artificio: tanti gli appuntamenti per chi trascorre Ferragosto nella Riviera dei Fiori. Oltre al mare, la spiaggia, i gavettoni e i falò, dalla costa all’entroterra si possono trovare eventi di ogni genere per tutta la famiglia. Ecco qualche suggerimenti.

Castel Vittorio. La tradizione secolare della cucina ligure sarà protagonista il giorno 14 con la rassegna “Sapori in festa – U descu” che si svolgerà presso l’area verde in località Busciun.

Diano Marina. La vigilia di Ferragosto in piazza Martiri della Libertà va in scena “Diano Canta”, musica dal vivo, discobar, karaoke e animazione con Gianni Rossi (ore 21.30).

Dolceacqua. Il 14 e il 15 agosto, dalle 20, si aprono le danze in piazza Garibaldi con le classiche “Serate danzante” dell’estate del Borgo dei Doria.

Bordighera. Martedì 14 agosto i Giardini Löwe saranno animati dal “Grande concerto dell’estate” con la “West Project Orchestra” (ore 21.30), dove il meglio dei talenti nostrani si esibiranno in un coinvolgente concerto di musica jazz. Mercoledì 15, invece, presso lo stabilimento balneare La Capannina, nelle ore notturne, torna l’evento tradizionale “Il nostro mare si popola di lumini”. Spazio alla letteratura alle 21.15 al Chiosco della Musica, sul lungomare Argentina, con la presentazione del libro “Racconti di Bordighera 2: Storie – Ricordi – Vite”:lLa serata sarà presentata dal giornalista Renato Ronco, vincitore del “Parmurelu d’Oru” 2018, e sarà moderata da Mauro Agosta. Presenzieranno, oltre al curatore del libro Pier Rossi, alcuni autori di racconti: Donatella Holcroft, Maria Grazia Storti Gajani e Achille Pennellatore.

Imperia. Martedì 14 agosto ritorna a Oneglia l’appuntamento con la Cena in Bianco. L’evento è organizzato dal Salottino di via Ospedale e dal comitato spontaneo inVIA in collaborazione con il Comune. L’appuntamento è alle 20 in via dell’Ospedale e via Monti. Le regole sono semplici: abbigliamento rigorosamente bianco, portare con sé l’occorrente per imbandire la tavola (vietata la plastica) e condividere le pietanze preparate a casa con i propri vicini di tavolo. Per un Ferragosto alternativo, il 15 si potrà visitare l’eccentrica Villa Grock dalle 14.30 alle 17.30 o il Museo Navale dalle 18.30 alle 22.30 (ultimo accesso alle 21.30).

Molini di Triora. La vigilia di Ferragosto, dalle 20, tutti alla sagra Rezegnun, Tagliajin e Cunigliu per scoprire gli antichi piatti della tradizione enogostronomica del ponente ligure accompagnati dalle note di un orchestra.

Montegrosso Pian Latte. Il 15, concerto live di Corbe De Coi che farà un tributo a Fabrizio De André. Appuntamento in Piazza ai Caduti alle 21.

Rocchetta Nervina. Il giorno 14 i più piccoli potranno assistere alla rappresentazione di una delle fiabe più amate di sempre, “Cenerentola”. Lo spettacolo, che inserisce nella 16esima edizione del “Festival delle fiabe”, si snoderà attraverso i vicoli e le piazzette del borgo, con partenza gruppi ogni 25 minuti a partire dalle 20,05.

Sanremo. La vigilia di Ferragosto alle 18.30 appuntamento ai Giardini Regina Elena per “Hey Pigna” food & music con la Bandakadabra. Alle 21 le vie cittadine saranno animate dalla parata musicale della banda Canta e Sciuscia. Alla stessa ora sul palco del Roof Garden del Casinò si aprirà invece l’esilarante spettacolo di Nino Frassica, accompagnato per l’occasione dai Los Plaggers. Spazio alla musica a partire dalle 21.30 a Pian di Nave con l’Orchestra Sinfonica che si esibirà in concerto regalando un viaggio in sette note dalla canzone d’autore italiana fino al musical americano. Mentre alle 22.30, tutti sul porto vecchio per il tradizionale spettacolo pirotecnico, e poi di nuovo a Pian di Nave dove suoneranno i Groove Machine. Il giorno di Ferragosto si apriranno invece in corso Nazario Sauro le bancarelle artigianali che hanno accompagnato le serate di turisti e residenti per tutta l’estate (ore 18 ). La musica live di nuovo protagonista alle 19 in piazza Eroi Sanremesi (fontana Siro Carli) per la rassegna “Sorsi di note” che vedrà come ospite Massimo Stna Torneo di Burraco, invece, alle 21 in piazza San Siro. Sempre alle 21, a Pian di Nave si alza il sipario su “UnoJazz Sanremo”. Ad animare la prima serata Festival internazionale di musica jazz, che si concluderà sabato 18 agosto, saranno: Jazz Quintet of Monaco Academy (ore 19); Big Band Jazzissimo Académie Rainier III – Monaco, Arilid Andersen Quartet con special guest Makoto Ozone. Per gli amanti dell’arte e della fotografia, il giorno di Ferragosto la mostra “Sanremo e l’Europa: l’immagine della città tra Otto e Novecento”, allestita presso i locali di Santa Tecla, sarà visitabile fino alle 23.

San Bartolomeo al Mare. A Ferragosto, nell’ambito del Festival Musica nei Castelli di Liguria, che da ben 26 anni viene organizzato dall’Associazione Corelli, su e giù per i paesi, per i castelli, per le strade della nostra regione, il sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere ospita il nuovo appunto della rassegna “La musica che racconta”. Per l’occasione, si esibiranno in concerto i Birkin Tree (ore 21.15). Il giorno 14, invece, sarà riservato ai più piccoli con baby dance dalle 21 alle 22 all’anfiteatro.

Vallecrosia. Il 14 agosto torna la tradizionale “Festa di San Rocco”, in onore del patrono cittadino. Quattro giorni (si chiuderà il 18 agosto) di celebrazioni con serate danzanti ed enogastronomica che vedrà anche una pesca di beneficenza, organizzata dal comitato promotore.

Ventimiglia. La Vigilia di Ferragosto il Teatro Romano ospita il recital letterario curato dal Centro Teatro Ipotesi, “Liguria delle arti”. Appuntamento alle 21, in caso di maltempo l’evento si svolgerà al San Francesco.