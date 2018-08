Sanremo. Sanremo Plus nasce nel 2016 per il rilancio della carta giovani « Young Card » e al contempo promuovere la Banca del Tempo entrambi del Comune in formato totalmente gratuito.

Quasi per gioco in 12 mesi si è confermata come piattaforma web multilingue più seguita a livello turistico Provincia di Imperia grazie anche al calendario eventi sempre aggiornato e geolocalizzato.

A fine 2017 vantava oltre 7 milioni di visualizzazioni, oltre 385mila contatti e la Carta del Mare 2017.

Con il 2018 e l’ottimo legame che si è creato tra l’associazione no profit sanremese « Lineville Group » promotrice del progetto con il suo ideatore, Yuri Frau e il Comune si punta ad alzare il livello innovativo con l’arrivo della City Card, questa volta dedicata sia ai giovani che anziani e l’arrivo della City Community, il primo social network a gestione territoriale.

Possiamo così definire Sanremo Plus un ecosistema digitale cui fanno parte una serie di servizi e applicazioni interattive che insieme portano la città di Sanremo ad essere una città « Smart » a misura d’utente.