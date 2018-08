Costarainera. Mobilitazione di soccorsi per due donne, anziana madre e la figlia, che nel tardo pomeriggio di oggi sono precipitate con la loro auto in una fascia sottostrada mentre percorrevano la strada che da San Lorenzo conduce a Costarainera.

E’ ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, ma sembra che la donna più giovane, al volante dell’auto, sia finita nella fascia dopo aver leggermente urtato una vettura che procedeva in direzione opposta. Forse per scansarsi, ha superato il muretto di protezione a valle, l’auto si è così capottata ed è finita nella fascia sottostante.

A differenza di quello che si pensava inizialmente, vista la dinamica dell’incidente, le due donne non sono rimaste gravemente ferite. L’unica ad aver bisogno di essere portata in ospedale è stata l’anziana madre, in evidente stato di shock.

di 8 Galleria fotografica auto fuori strada costa rainera









Inizialmente era stato allertato l’elicottero Drago del 115, poi rientrato a Genova. Sul posto hanno operato il personale sanitario del 118 e la Croce Rossa di Imperia, che ha trasferito l’anziana al pronto soccorso dell’ospedale imperiese in codice giallo di media gravità.