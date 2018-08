Ventimiglia. Un gruppo formato da circa trenta attivisti no border si è dato appuntamento in piazza della Libertà, davanti al palazzo comunale, in segno di protesta contro il rifiuto dell’amministrazione Ioculano di concedere la sala della biblioteca civica Aprosiana per un incontro, sul tema “migranti”, che era previsto nel pomeriggio di oggi.

Dopo aver srotolato e appeso uno striscione con scritto “Ventimiglia Città Aperta”, lo stesso utilizzato in apertura del corteo del 14 luglio scorso, gli attivisti di Progetto20k si sono spostati nei giardini pubblici Tommaso Reggio per un’assemblea.

Il tutto si è svolto senza problemi di ordine pubblico.