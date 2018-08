Cocainomane picchia e ruba alla madre, arrestato finisce in carcere a Imperia

Si trova rinchiuso nel carcere di Imperia il 47enne di Alassio arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, tossicodipendente da cocaina e per questo motivo già condannato per furto, da diverso tempo aveva sottoposto la propria madre di 70 anni a richieste sempre più pressanti di denaro per soddisfare il suo bisogno di polvere bianca.

Esasperata dal clima di terrore instaurato in casa con violenze verbali ed anche fisiche e resasi conto della sparizione di preziosi, argenteria e contanti, la povera donna non ha potuto far altro che chiedere l’intervento della forza pubblica.

I carabinieri di Albenga sono entrati in azione nell’appartamento di Alassio ed hanno messo fine, almeno per il momento, a questa incresciosa situazione.