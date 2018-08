Sanremo. Continua la collaborazione tra CNA e la Cantina Colli Lunae, viticoltori liguri da tre generazioni che privilegiano per vocazione l’altissima qualità delle materie prime secondo le indicazioni della natura: dopo le fortunatissime serate della rassegna “Ospedaletti a tavola”, che si concluderà il 6 settembre prossimo, Colli Lunae è ancora protagonista questa sera alle 19.30 con CNA di un appuntamento di educazione al gusto, per conoscere gli aromi ed i profumi delle produzioni con un appuntamento imperdibile, nato per celebrare la chiusura del MOAC del cinquantennale, un MOAC ricco di iniziative e soddisfazioni per CNA.

Rappresentata in Provincia di Imperia da Giacomo Lantrua, la Cantina Colli Lunae della famiglia Bosoni offrirà in degustazione questa sera “1.R”, vino spumante di qualità brut rosato, che si distingue per la particolare e persistente nota profumata e per la sapidità del gusto oltre che per la raffinatezza delle sue bollicine. La Denominazione è quella di vino Spumante di Qualità per il quale sono state impiegate uve in blend di Vermentino Nero e Ciliegiolo.

“Questa sera alle 19.30, nel nostro stand istituzionale al primo piano del Palafiori, un aperitivo per ringraziare tutti coloro che sono stati nostri “complici” durante la realizzazione del MOAC”, afferma Luciano Vazzano, Segretario territoriale dell’Associazione, “per tutti coloro grazie ai quali siamo riusciti a regalare una esperienza vivace e coinvolgente per i visitatori e per promuovere le categorie, i prodotti e le lavorazioni del nostro territorio.”

Ad accompagnare l’aperitivo, le frolle e le squisite paste secche di Piero Viale e della moglie Antonietta della Pasticceria Le Palme di Arma di Taggia: una tradizione portata avanti con passione, competenza e professionalità dal 1962, eccellenza artigiana insignita del prezioso premio Mercurio d’oro, un riconoscimento di qualità per le imprese che, dopo la seconda guerra mondiale, hanno dato fiducia e spirito di competizione al sistema produttivo ed economico italiano. “Un dovuto ringraziamento anche alle imprese associate a CNA che, in ragione di una interessantissima convenzione, hanno scelto di promuoversi e di proporre i propri prodotti in questa importante vetrina”, continua Vazzano.

Un grazie dunque a Maura Ragazzoni, storica attività presente al Mercato Annonario di Sanremo che in squadra affiatata con il marito Calogero (Gigio), da oltre 20 anni propone i più famosi

elementi della tipica tradizione gastronomica ligure, a Penka Mihova ed il suo Benessere di Pepy,

con un’attenta selezione di prodotti naturali per la cura della persona e della casa, sempre rispettosi della salute e dell’ambiente, a Catena Napoli ed ai suoi sistemi per cucinare in modo più facile, con tante sorprendenti ricette che aiutano anche a mangiare sano, a Daniela Balestra, supportata dal marito Gabriele e dal suo infaticabile team, che ha presentato soluzioni efficaci ed innovative per la vita di tutti i giorni ed a Patrizia Taricco, che dal 1986 nel suo negozio-laboratorio di Via Cavour a Ventimiglia crea gioielli e bijoux unici e personalizzati con pietre, perle, coralli ed argento per soddisfare ogni tipo di gusto ed esigenza.

“Un ringraziamento infine a tutti i numerosi visitatori che hanno voluto farci un saluto o un omaggio durante le giornate del MOAC: CNA è un’associazione al servizio di artigiani, piccoli imprenditori e cittadini, sempre a disposizione per accogliere suggerimenti che ci aiutino ad essere sempre più vicini alle esigenze di chi a noi si rivolge”, conclude Luciano Vazzano.