Sanremo. Continuano con folta partecipazione gli appuntamenti offerti da CNA Benessere e Sanità, l’Unione che accoglie le imprese che offrono servizi legati alla “cura del sé”: ritorna stasera ospite dello stand CNA, Mara Zeloni, titolare di Estetica è… di Arma di Taggia, scuola per Estetiste ed Acconciatori nata dall’esperienza ventennale di Mara nell’ambito della formazione professionale.

Saranno nuovamente protagonisti stile, moda e tendenze di bellezza: hanno riscosso infatti un vasto consenso le “Beauty experience” che sabato 18 e martedì 21 agosto hanno coinvolto il pubblico con dimostrazioni di make up, acconciature, consigli e suggerimenti per coccolare e valorizzare il proprio corpo. Grazie al supporto delle allieve dei corsi di estetica ed acconciatura, Estetica …è ha saputo donare una briosa allure di fascino e seduzione alle serate del MOAC.

“Ho accolto con entusiasmo l’invito di CNA”, afferma Mara Zeloni, “Dove ho trovato un ambiente dinamico e propositivo, attento al settore della formazione professionale, tema che sta riscontrando un rinnovato appeal soprattutto sui giovani. A settembre iniziano i nostri nuovi corsi per Estetista e Acconciatore, ma intanto potrete venire a trovarci ed a conoscerci al MOAC, nella prossima Beauty experience che si terrà sabato 25 agosto”.

Interessante anche l’iniziativa nata in sinergia con gli alberghi convenzionati CNA: riservato infatti alle ospiti delle strutture un trattamento gratuito nelle serate dedicate alle “Beauty experience”, un omaggio che le signore hanno accolto molto positivamente.

Domani sera, dunque, in collaborazione con la Beauty-Med, fornitore di accessori ed arredamenti professionali, articoli cosmetici per centri estetici e parrucchieri di Sanremo, una nuova esperienza di bellezza: sempre disponibili, Mara e le sue allieve coinvolgeranno il pubblico con consigli e indicazioni di bellezza, trucco e trattamenti viso, ricordando l’importanza della formazione tecnica qualificata e continua richiesta per il settore dell’estetica e dell’acconciatura, preparazione che si rivolge sempre di più al benessere non solo del corpo, ma anche della mente e che richiede anni di lavoro uniti alla capacità di capire le esigenze del cliente.