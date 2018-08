Sanremo. Cinque notti magiche di musica partenopea nella Città dei fiori. Per la prima volta, dall’11 al 15 settembre, Sanremo, casa del più importante festival musicale d’Italia, ospiterà l’evento “Sanremo canta Napoli” con 10 cantanti partenopei che interpreteranno sul palco del teatro Ariston, venti brani in lingua napoletana. Si tratta di canzoni che hanno fatto, e che continuano a fare tutt’ora, la storia della canzone all’ombra del Vesuvio.

Ad esibirsi saranno 20 giovani cantanti con brani che interpreteranno, due ciascuno, appartengono tutti al repertorio classico partenopeo e alcuni di questi artisti saranno accompagnati al pianoforte dal maestro Reddy Bobbio. Due ore che passeranno in un baleno e che saranno “aperte” dal Luisella Vallino-Ballet che, con i suoi ballerini professionisti interpreteranno una coreografia dal titolo “Napule è” in omaggio a Pino Daniele; al teatro Ariston il sipario si aprirà con ila presentazione dei 20 partecipanti al concorso “Sanremo canta Napoli”, mentre i tre vincitori a pari merito proporranno di seguito le loro inedite canzoni. I vincitori saranno tre a pari merito.

Costo del biglietto: € 20 1°settore; € 15 2°settore; € 10 Galleria: prenotazioni dirette al botteghino del teatro. Si prosegue con semifinali e finale del 1° Concorso SanremocantaNapoli che prevede: Mercoledi 12 e Gioved‘l 13, esibizione dal vivo (su basi musicali, are 21) dei 20 Nuovi Talenti, 10 per sera (scelti tra 86 iscritti via internet) selezionati dalla Commissione d’Ascolto presieduta da Marinella Venegoni de La Stampa di Torino.

Nella terza serata di venerdì 14, finalissima con l’esibizione dei 20 Nuovi Talenti, ma soltanto con i propri lnediti; nelle due serate precedenti invece interpreteranno ognuno 2 brani: una cover (scelta da loro) e dopo l’inedito, tutto in Lingua Napoletana. La caratteristica del Festival Napoletano che, ricordiamo, é nato nel 1932 al Casino di Sanremo, é che i premiati saranno Tre ex aequo, tutti gli altri 17 a pari merito. Prezzi d’ingresso: € 20 1°settore, € 15 2°settore, € 10 Galleria, previsti speciali abbonamenti per Ie 4 serate del Casino; per l’Ariston prenotazioni sul sito: www.aristonsanremo.com. Sabato 15 settembre, ore 17,30: sulla Scalinata esterna della casa da gioco Defilé di Moda curato dalla Confartigianato Imprese Piemonte capofila Biella con il suo Presidente Cristiano Gatti che saré anche il conduttore con llaria Salerno. Ore 19, Apericena con le Modelle i 20 Finalisti del concorso, gli Artisti e la Stampa al Biribissi: primo piano del Casino; botto finale: ore 21, Teatro Ariston, il primo Gran Gala della Canzone Napoletana della storia sanremese con interpreti come: il ritorno a Sanremo della grande Miranda Martino alla quale due settimane fa DIPIU’ ha dedicato a lei e al nostro Progetto, ben 5 Dagine. Con lei Gianni Nazzaro, Franco Fasano, Manuela Villa, Pietra Montecorvino, Mario Tessuto, Irene Fargo 2 Mario Maglione, che la critica indica come l’erede di Roberto Murolo, pe finire in bellezza e bravura LISA, vincitrice del programma “Ora 0 mai Pit)” su Rai 1. A tenere le fila delle ultime due serate l’attrice napoietana Marisa Laurito, che saré anche la presidente di giuria.

Tutte le signore che saliranno sul palco saranno omaggiate di un bouquet florale offerto dalla direzione del Mercato dei Fiori di Sanremo. Non mancheranno le sorprese e qualche ospite inatteso.

L’assessore al turismo Marco Sarlo commenta così l’evento: “La nostra città accoglie con piacere questa manifestazione, capace di unire Sanremo e Napoli nel segno della musica e dell’amicizia. “SanremocantaNapoli” rappresenta un’occasione in più per valorizzare la nostra tradizione di punta guardando oltre i confini, così come solo la musica può fare. E auspichiamo che rappresenti anche la possibilità per avviare un proficuo percorso di scambio culturale e artistico con la città di Napoli“.

Prosegue Giancarlo Prestinoni, direttore generale del Casinò: “La cultura e la musica parteneopea hanno sempre accompagnato, dagli anni Trenta in avanti, le nostre proposte d’intrattenimento. “Sanremo canta Napoli”, nato dalla sinergia tra Comune, Casinò, teatro Ariston e Sanremo in the World, è un ritorno ad un illustre passato, guardando al futuro di tante giovani promesse. Al contempo auspichiamo che dal nostro teatro possa ripartire un evento che valorizza una parte basilare della cultura musicale italiana, riportando a Sanremo un flusso turistico-culturale di grande rilevanza”.

Afferma Walter Vachino, amministratore e proprietario del teatro Ariston di Sanremo: “Il piacere e l’onore del teatro Ariston di partecipare ad un progetto nuovo “Sanremo canta Napoli” con radici antiche e profonde che nel nome di Sanremo concentra le eccellenze del Casinò e del nostro territorio. Sanremo ribalta internazionale per promuovere e valorizzare il panorama musical di Napoli, crogiolo di sonorità e generi, civiltà del nord e del sud, dell’Occidente e dell’Oriente, per dar vita all’incontro di parole e note contraltare ad un’Europa che sia una società di persone e non di capitali”.

Le prenotazioni sono già partite: per l’Ariston tel. 0184-506060; www.aristonsanremo.com – www.tichetone.it; per il teatro del Casino: direttamente al botteghino, oppure al 335/327211.