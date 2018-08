Sanremo. Domani si saprà con certezza, tramite una comunicazione ufficiale, quando riapriranno le Poste Centrali di via Roma. Ieri, la caduta di alcuni calcinacci e intonaci all’ingresso ne ha determinato la chiusura tempo indeterminato per consentire i lavori di riparazione, che comunque non dovrebbero durare a lungo.

Intanto, gli altri uffici dell Poste della Città dei Fiori, verranno potenziati con personale proveniente da quello momentaneamente chiuso.

Si tratta di “Sanremo 1” in via Pietro Agosti 241, Sanremo 2 in San Martino 94 , Sanremo 4 in corso Matuzia 191 e Sanremo 6 in via San Francesco 80. In quest’ultimo sportello verranno dirottati anche i pacchi, le raccomandate e le giacenze delle Poste Centrali.

Tutti questi sportelli saranno aperti da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Per trovare un ufficio con apertura pomeridiana bisogna recarsi ad Arma Di Taggia in via Blengino 43 (8.20-19.05 tranne il sabato).