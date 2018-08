Sanremo. Che fine hanno fatto i famosi autobus a idrogeno – da 1,2 milioni l’uno – acquistati da Riviera Trasporti?.

All’inizio erano previsti 5 mezzi, all’avanguardia tecnologica nel settore delle emissioni zero,frutto di un bando europeo del 2012 vinto da Riviera Trasporti. La situazione attuale vede solo tre autobus rimasti, fermi senza viaggiare. Due sono stati restituiti all’azienda causa della mancanza della prevista stazione per il rifornimento dell’idrogeno che sorge in Valle Armea ma non è ancora operativa.

Uno è stato rimandato in sede in Belgio per manutenzione straordinaria visto che è fermo – come gli altri – da oramai cinque anni. Gli altri due (uno nel deposito di Valle Armea, l’altro a Imperia in via Nazionale) sono in attesa, da almeno due anni, di essere riforniti di idrogeno. Operazione questa, fatta da un apposito camion cisterna, che oramai slitta di luglio in luglio, mese ogni anno fissato per l’inizio operazioni.