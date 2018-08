Cervo, mancato servizio di bus navetta per il Festival Internazionale di Musica da Camera: le scuse del Comune

Cervo. Il Comune si scusa con il pubblico intervenuto ieri sera – giovedì 23 agosto – al concerto organizzato nell’ambito del Festival Internazionale di Musica da Camera, per il mancato servizio di bus navetta.

Il direttore tecnico della Riviera Trasporti S.p.a. di Imperia, Sandro Corrado, porge le proprie scuse per il disservizio dell’Azienda – incaricata formalmente per l’intera durata della manifestazione – che, a causa di un disguido, non ha messo a disposizione all’ora stabilita il mezzo previsto per il trasporto del pubblico a Piazza Castello.

“Il Comune conferma il servizio per i prossimi due appuntamenti inseriti nel Festival” – fa sapere il sindaco Gian Paolo Giordano.