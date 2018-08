Ceriana, raduno degli alpini per celebrare il centenario della Prima Guerra Mondiale

Ceriana. In occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale, domenica 26 agosto si terrà il 34° raduno degli alpini. Ecco il ricco programma della giornata:

9,30: ritrovo degli intervenuti in corso Italia con rinfresco offerto dal gruppo alpini di Ceriana. Inoltre saranno in vendita i biglietti di prenotazione per il pranzo sociale

10,30: Corteo al monumento dedicato ai caduti e deposizione della corona di alloro, si proseguirà con la sfilata fino alla chiesetta alpina di San Bernardo

11: Santa messa officiata dal parroco don Luca Salacca

11,45: Saluto della autorità civili e militari

13: Pranzo sociale in piazza della chiesa organizzato dal gruppo alpini di Ceriana.

Alla manifestazione parteciperà la banda musicale di Ceriana. Per prenotazioni telefonare agli alpini Mingo Embriaco 0184 551360, Mario Martini 0184 551371.