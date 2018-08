Ceriana, in arrivo passaggi pedonali rialzati e nuovi parcheggi nel centro del paese

Ceriana. Buone notizie, dal versante della sicurezza pedonale e stradale, per turisti e residenti. Il Comune ha approvato un progetto esecutivo per la collocazione di attraversamenti pedonali rialzati sulla Strada Provinciale (SP 55) e la realizzazione di parcheggi sulla strada comunale limitrofa. La via attraversa infatti il centro abitato, restringendosi.

Ciò, allo stato attuale delle cose, non dissuade però dal percorrerla ad alta velocità, ne dalla deprecabile abitudine del parcheggio selvaggio: pratiche entrambe che, oltre a congestionare il traffico nel paese, mettono a serio rischio l’incolumità dei pedoni e degli stessi automobilisti.

Con l’istallazione di tre passaggi rialzati (7 cm.) e la contestuale modifica dei marciapiedi, in funzione anche di favorire la mobilità dei diversamente abili, chi si sposta a piedi lo farà più comodamente e con maggiore sicurezza, favorendo così la vivibilità del paese.

Creando nuovi parcheggi si andrà poi a decongestionare la via centrale. Il costo stimato per la realizzazione del progetto è di 30.000 euro.