Ventimiglia. Domenica 19 agosto presso il “Barbecue” di Ventimiglia, è stata organizzata una serata casting per le ultime scene del film ”Voglia di ricominciare’‘. Durante la serata verranno trasmessi alcuni spezzoni del film in anteprima e ci sarà la selezione per una figura femminile e varie comparse, il tutto accompagnato da un’apericena che avrà inizio alle ore 19.00.

”Voglia di ricominciare” si intitola così il film indipendente che sta realizzando Andrea Iacona il quale narra la storia di un ragazzo che entra ed esce dal tunnel della droga.

Le scene riprendono l’atmosfera tipica degli anni ’90 ma sotto certi aspetti si respira anche il senso di ribellione e la voglia di evasione degli anni ’70 e ’80. Il protagonista, Andrea, dopo varie tristi vicissitudini familiari entra nel tunnel della droga, usando diverse sostanze stupefacenti, passa dalle prime canne alla cocaina e all’eroina arrivando in uno stato di degrado sociale pessima, fino a raggiungere la malavita.

Consigliato e aiutato da alcuni personaggi positivi riuscirà a combattere i suoi demoni a ritrovare, forse, la voglia di ricominciare.

Quindi, durante la serata casting si ricercano: una presenza femminile con un viso pulito e aggraziato (angelico) e con una età scenica che va dai 18 ai 20 anni. Possibilmente con i capelli neri, lisci. (saranno presi in considerazione i capelli anche di altri colori in caso di mancanza di quelli neri) ; comparse generali di tutte le età sia maschili che femminili.

La retribuzione è di 75 euro per la presenza femminile e 50 euro per le comparse generali.

E’ necessario portarsi fotocopia fronte e retro della carta di identità e codice fiscale per essere inseriti nei database della produzione.

Per avere maggiori informazioni riguardante la serata: 3205533478

In caso di mancata risposta, telefonare la segretaria di produzione 3294233709

Email:andreaiacona558@gmail.com