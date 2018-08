Casinò di Sanremo, a luglio l’incasso a quota 3,55 milioni di euro

Sanremo. Certificata anche per il 2018 la solidità finanziaria di Casinò Spa. Il positivo risultato economico del bilancio semestrale fa registrare un miglioramento rispetto allo scorso esercizio, pari periodo, di circa € 500.000.

Dopo gli importanti risultati negli incassi di maggio e giugno, luglio si discosta dall’introito dello stesso mese del 2017, del 6%, pur chiudendo a quota € 3,55 milioni.

Il risultato porta a un progressivo annuo di €24,67 milioni con una differenza percentuale dal risultato dello stesso periodo del 2017 di -3,%. Negli ultimi tre mesi sono stati riconquistati 3,8 punti percentuali, sul progressivo annuale, che si riduce dal -6,8% (osservato ad aprile) a -3,%,( registrato a luglio).

Risultato positivo annuale per i Giochi Americani, il Poker (sia per i tornei che per il Cash Game) e le Slot Machines, il cui introito annuale è pressoche in linea con lo stesso periodo del 2017.