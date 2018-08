Ventimiglia. La FNS Cisl VF denuncia la preoccupante situazione igienico sanitaria del Distaccamento Vigili del Fuoco del distaccamento della città di confine.

“Da oramai qualche settimana il personale lamenta la presenza di ratti all’interno della caserma”, spiegano il segretario del sindacato Fulvio Brezzo.

“Per opportune ragioni sono stati chiusi i locali cucina dello stabile costringendo la squadra operativa a trasferirsi al distaccamento di Sanremo per usufruire del pranzo e della cena”.

“Contemporaneamente la squadra di Sanremo si deve trasferire a Ventimiglia per garantire la copertura operativa. Probabilmente questa situazione andrà avanti ancora per le prossime settimane accollando un grave disagio al personale dei vigili del fuoco e non offrendo certo una adeguata risposta operativa alla popolazione”.

“La scrivente segreteria ha già formalizzato il malcontento del personale al Comandante Provinciale chiedendogli un rapido e risolutorio intervento riservandosi, in caso contrario, di adottare tutte le iniziative sindacali opportune a tutelare gli interessi dei lavoratori”.