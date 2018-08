Cappotta al bivio di Cipressa, amaro risveglio per un uomo colto da colpo di sonno

Santo Stefano al Mare. Si è ribaltato con l’auto al bivio per Cipressa un uomo, colto, probabilmente, da un colpo di sonno, che questa mattina si è reso protagonista, suo malgrado, di un incidente sul rettilineo di Aregai.

Erano le 6 quando i vigili del fuoco sono dovuti intervenire, accompagnati dai sanitari dell’automedica e dai carabinieri.

Per fortuna si è potuto appurare che l’uomo, una volta estratto dal mezzo, non aveva bisogno di particolari cure mediche, infatti ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso.

Nella carambola non sono stati coinvolti altri veicoli.