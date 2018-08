Camporosso, travolge auto in sosta e si cappotta: ferito 23enne

Camporosso. Ha perso il controllo della propria vettura, una Renault Scenic, finendo contro un’auto in sosta nei pressi della chiesa di Cristo Re in via della Repubblica, per poi cappottarsi: un 23enne è stato soccorso intorno all’una della scorsa notte dai vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e dal personale sanitario del 118, accorso insieme ad un’ambulanza.

All’arrivo del soccorritori, il giovane, che non è rimasto ferito in modo grave, era già uscito dall’abitacolo. E’ stato comunque trasportato all’ospedale Borea di Sanremo per accertamenti.

Sembra che alla base dell’incidente ci sia una distrazione.