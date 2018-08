Camporosso. “E’ il sogno di una vita! Abbiamo lavorato notte e giorno, abbiamo cercato di essere unici, abbiamo cercato di fare qualcosa che non esistesse! Lo abbiamo voluto fortemente per offrire un’alternativa valida, di qualità e a prezzo contenuto! Lo abbiamo voluto fare qui in provincia di Imperia, dove abbiamo amici e clienti che aspettavano entusiasti l’apertura del nostro locale, sia per loro, che per i migliaia di turisti che in questi giorni sono in vacanza dalle nostre parti”. Lo hanno scritto, in una lettera di sfogo, i titolari del ristorante “I cinque gusti”, andato distrutto nella notte in un attentato incendiario, cinque giorni prima dell’inaugurazione.

“Abbiamo investito tanto, lavorato tanto, per essere pronti!”, aggiungono, “Ed eravamo pronti a tutto….o almeno quasi a tutto!

Non a questo…..a una scintilla che ha spento in un attimo i nostri sogni…….anzi che ha provato a spegnere i nostri sogni. Perché noi non molliamo, anzi ripartiamo più forti di prima! Dobbiamo di nuovo investire tanto e lavorare tanto, ma certamente non molliamo per colpa di una “folle” scintilla gelosa del nostro lavoro. Non possiamo mollare, non possiamo darla vinta ad una scintilla, non possiamo deludere tutti voi che ci avete seguito e supportato. Faremo come l’araba fenice, risorgeremo più forti ed il prima possibile e faremo pentire quella vile scintilla, che pensava di fermarci in un modo così infame e vergognoso.

Scusateci per il ritardo, ma stateci vicino! Amici abbiamo bisogno di voi e del vostro supporto! Fateci sentire la vostra vicinanza!”.