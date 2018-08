Camporosso. Ci sarebbe un attentato incendiario dietro al rogo che ha completamente distrutto il ristorante cinese “Cinque Sensi”, ancora da inaugurare, di via Turistica 2, al piano sopra il supermercato Lidl.

Ad avvisare i vigili del fuoco è stata la chiamata, alle 4,20, di un dipendente della Lidl che recandosi al lavoro ha visto fumo uscire dalle finestre del primo piano.

In pochi minuti è giunta sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, che ha lavorato diverse ore per spegnere le fiamme e bonificare l’area. Bancone bar, frighi, ma anche sedie e tavolini: il fuoco ha distrutto tutto quello che in mesi di lavoro era stato realizzato da alcuni cittadini cinesi che lunedì avrebbero festeggiato l’apertura del nuovo ristorante.

Questa mattina, gli agenti della polizia scientifica hanno compiuto un sopralluogo all’interno del locale insieme ai tecnici del 115. Sembra che siano stati trovati elementi che confermano la natura dolosa dell’incendio.

Disagi anche all’interno del supermercato Lidl, che ha ritardato l’apertura per l’allagamento provocato dall’acqua utilizzata dai pompieri per spegnere le fiamme.