Camporosso. Intervento dei vigili del fuoco dal distaccamento di Ventimiglia, oggi verso le 5 in via Braie, per un incendio in un locale.

Si tratta di un ristorante cinese in allestimento, situato vicino al supermercato Lidl.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento, quel che è certo è che sono andate a fuoco alcune, sedie, un frigo e si è rotto un tubo dell’acqua. Presente sul posto anche la polizia.