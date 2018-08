Caldo tropicale: nell’imperiese oltre 15 interventi per malori dovuti alle alte temperature

Imperia. Malori e “colpi di calore” al ritorno dalla spiaggia: sono oltre 15 gli interventi del 118 per malesseri dovuti al caldo di questi giorni. Quasi tutti sono avvenuti dopo le 12: nella fascia oraria più calda della giornata e riguardano anziani.

Tra le persone soccorse e accompagnate in ospedale, c’è anche un quarantacinquenne di Ventimiglia, che ha accusato un malore mentre rincasava, dopo una giornata trascorsa a lavorare nelle serre. In spiaggia, invece, sono soprattutto gli anziani a risentire delle alte temperature e ad accusare “colpi di calore”.

Soccorsi anche alcuni ubriachi, che si sono addormenti per strada o su una panchina, restando ore sotto il sole. In ogni caso non si sono registrati “codici rossi”.

Con un tasso di umidità che supera il 70% e temperature che sfiorano i 40 gradi, in molti si sono rivolti autonomamente nei pronto soccorso dell’imperiese in cerca di un rimedio per il proprio malessere.