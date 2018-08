Bye bye Toronto, Fabio Fognini inciampa sul teenager Shapovalov che lo elimina dal master 6/3 7/5

Bye bye Toronto. Termina al secondo turno l’avventura di Fabio Fognini nel Master 1000 canadese, eliminato dal 19enne Denis Shapovalov idolo di casa, di chiare origini russe ma residente proprio in Ontario.

Ed una componente importante anche se non decisiva per l’esito del match, è arrivata dal sostegno totale del pubblico nei confronti del giovanissimo ‘next gen’. Alla fine però la differenza l’ha fatta il gioco in campo: Fabio ha subìto un break nella prima parte della sfida e non è più riuscito a recuperarlo neppure approfittando di una sosta forzata causa pioggia.

Perso il primo set, Fognini è partito alla riscossa nel secondo, ha allungato sino a 4-0 approfittando di un calo di concentrazione dell’avversario che è stato però molto bravo a rientrare in gioco, sostenuto nella sua entusiasmante rimonta dai suoi tantissimi tifosi. Da 4-0 a 4 pari, poi 5 a 4 per Fognini, e infine tre game consecutivi di uno scatenato Shapovalov in totale trans agonistica condita da atteggiamenti un po’ maleducati che hanno irritato il tennista azzurro.

Va così in archivio il torneo di Toronto sul quale Fabio poneva molte aspettative andate deluse dall’aver trovato sulla sua strada un futuro top-player in totale stato di grazia. D.Shapovalov (Can) b. Fabio Fognini (Ita) 6/3 7/5 in 1h.19′