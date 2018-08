Borghetto d’Arroscia, momento di raccoglimento in ricordo delle vittime del ponte Morandi

Borghetto d’Arroscia. L’amministrazione comunale, dopo questi primi giorni di doveroso silenzio e rispetto per le vittime, si stringe intorno a tutti i familiari e amici che hanno perso le loro persone care. Tutti siamo passati su quel ponte.

Nella mesta giornata del lutto nazionale abbiamo organizzato un momento di civile raccoglimento, nel momento più partecipato del nostro territorio: la sagra della buridda di Leverone.

In accordo con la Pro Loco Leverone, che ringrazio di cuore per la sensibilità dimostrata, non ci sarà orchestra e non verrà suonata musica durante la manifestazione; alle 20 durante lo svolgimento della sagra verrà tenuto il silenzio, durante il quale verranno letti i nomi delle vittime del crollo del ponte Morandi di Genova.