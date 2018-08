Bordighera. Franco Jannelli, 41 anni, di Genova e Roberto Giacchino, 31 anni di Albissola Superiore, non sono stati dimenticati. A 22 anni da quel 21 agosto del 1996, quando le due guardie forestali morirono durante lo spegnimento di un incendio che aveva devastato cento ettari di vegetazione in località Montenero, decine di persone si sono riunite sul luogo della tragedia per partecipare ad una messa celebrata in loro ricordo dal reverendo canonico Remo Carosi di Ospedaletti.

Oltre al comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, tenente colonnello Andrea Mommo, al comandante provinciale dei carabinieri forestali, colonnello Franco Bonechi e al vice sindaco di Bordighera, Mauro Bozzarelli, erano presenti la mamma, il fratello, la cognata e i nipoti di Roberto Giacchino. E ancora colleghi dei due forestali morti, agenti di polizia di Stato e di polizia locale oltre a decine di volontari della protezione civile giunti da tutta la provincia.

Al termine della funzione religiosa, alcuni bambini della protezione civile di Ospedaletti hanno piantato, come ogni anno, due alberi in ricordo di Jannelli e Giacchino. E’ stato inoltre inaugurato un nuovo tratto di sentiero dedicato ai due forestali.