Bordighera. “Siamo la coppia più bella del mondo, Luigi e Barbara”. A scriverlo, sul proprio profilo Facebook, è Luigi Schiavello, 43 anni, l’uomo che la notte tra lunedì e martedì ha picchiato e accoltellato la compagna, Barbara F, 44 anni nell’appartamento in cui vivevano in via Circonvallazione, nel centro storico di Bordighera. Entrambi con un passato turbolento per via dei guai con la giustizia, i due sembravano felici, insieme. Almeno su Facebook.

Lei ora è in ospedale, con 30 giorni di prognosi per le ferite riportate. Lui è libero: accusato di lesioni personali aggravate, non potrà avvicinarsi alla compagna. La foto del profilo su Facebook, lo ritrae circondato da cuoricini e di scritte “I love you”, una dedica di lei, corredata da un messaggio: “Cucciolone mio”.

Una coppia felice, almeno sui social, come tante altre coppie. Con una bambina, figlia di lei, da crescere insieme. Voci di paese, però, dicono che lei si lamentasse e che spesso dicesse di voler lasciare il compagno. Poi, apparentemente per futili motivi, una sera di fine estate lui la picchia, spaccandole alcune costole e colpendola in viso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato l’uomo.

Il 43enne è accusato di lesioni personali aggravate. Dopo l’arresto è stato scarcerato ma non potrà avvicinarsi alla campagna.