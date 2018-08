Bordighera, oggi mercato “allungato” e domenica ambulanti sul lungomare Argentina

Bordighera. Il mercato settimanale della “città delle palme” oggi finirà alle 15,30 e non alle 13,30 come di consuetudine. Lo ha deliberato la giunta comunale dopo un incontro con gli ambulanti. Sempre per andare incontro alle esigenze dei commercianti, domenica 19 agosto è previsto sul lungomare Argentina un mercato straordinario, chiesto per recuperare i due mercati persi a causa di allerta meteo l’inverso scorso. Anche in questo caso, il mercato avrà luogo fino alle 15,30. Gli ambulanti avranno tempo fino alle 16,30 per lasciare la passeggiata.

L’ANVA Confesercenti e gli ambulanti del giovedì tutti ringraziano l’amministrazione comunale.