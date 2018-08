Bordighera, mamma gatta e cinque cuccioli abbandonati in un giardino: cercano casa

Bordighera. Una gatta e i suoi cinque cuccioli di circa un mese e mezzo cercano casa. Sono stati abbandonati mercoledì in un giardino privato il cui proprietario non può prendersi cura di loro. I cuccioli sono quattro femmine e un maschio. Cerca una famiglia anche la loro mamma.

Per maggiori informazioni chiamare il seguente recapito telefonico: 3319376920 (Gianluca).