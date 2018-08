Bordighera. Martedì 21 agosto, alle 20.45, a Bordilandia Park, il parco divertimenti sulla passeggiata a mare di Bordighera (Piazzale Mediterraneo), tornano gli appuntamenti estivi del martedì sera con gli spettacoli per famiglie.

L’appuntamento, oltre alle animazioni per bambini e allo show di truccabimbi e sculture di palloncini, sarà all’insegna della beneficenza, grazie alla collaborazione con l’Istituto Giannina Gaslini. Il ricavato della serata, infatti, al netto delle spese minime di gestione del parco, sarà devoluto all’Ospedale genovese per la lotta contro il neuroblastoma infantile.

«Bordilandia Park è da sempre impegnato nel sociale, e non poteva che essere l’Istituto Giannina Gaslini il destinatario dell’intera giornata che andremo a dedicare alla beneficenza – spiega il direttore di Bordilandia Park Ferdinando Uga – L’istituto e il parco, nonostante camminino su strade differenti, nascono dallo stesso, nobile, intento: donare sorrisi ai più piccoli. Da anni intraprendiamo iniziative dedicate unicamente ai bambini meno fortunati, come le giornate dedicate ai portatori di handicap. Oltre a questi eventi, quest’anno abbiamo deciso di dare una mano a un’altra realtà che quotidianamente lotta per donare una speranza ai ragazzi più sfortunati. D’accordo con le associazioni, Bordilandia Park destinerà un’intera giornata alla beneficenza, il cui incasso, al netto delle spese minime di gestione del parco, sarà devoluto all’Istituto Giannina Gaslini, eccellenza europea nell’assistenza e nella ricerca pediatrica e orgoglio ligure».

«Oggi, a quasi vent’anni dai primi passi, Bordilandia Park è ormai una realtà consolidata della Riviera di Ponente – continua Uga – Ogni estate ospitiamo centinaia di famiglie, tra residenti e turisti, che arrivano per passare momenti di spensieratezza, tra i giochi per i bambini e le aree relax per i genitori. Gonfiabili, piscina di palline e autoscontri, ma anche show magici, baby dance e truccabimbi: ogni momento della nostra giornata e ogni nostra proposta è rivolta a divertire tutti, in particolare i più piccoli. Non a caso, il nostro motto è “largo ai bambini, ai loro sogni, e alla loro voglia di giocare”».

Bordilandia Park è aperto ogni sera con i seguenti orari: nei giorni feriali dalle 20.45 alle 24, nei festivi e prefestivi dalle 20.30 all’1. Per informazioni: www.bordilandiapark.com