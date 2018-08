Bordighera, le spiagge si rifanno il look: installata nuova segnaletica

L’amministrazione comunale di Bordighera sta in questi giorni ultimando il rinnovamento della segnaletica delle spiagge: i vecchi cartelloni, ormai usurati dal tempo, stanno venendo rimossi per far posto alla nuova segnaletica.

La vecchia segnaletica



“È anche dalle piccole cose che si nota la bellezza di una Città – commenta il sindaco Vittorio Ingenito – I gestori degli stabilimenti lamentavano da anni la mancanza di una nuova segnaletica, e siamo contenti di essere riusciti già dai primi mesi ad ascoltare la loro voce. Questi sono i primi passi verso quella cura e quel rinnovamento di Bordighera che vogliamo compiere durante il nostro mandato.”