Bordighera, l’assessore Rodà: “Due nuovi eventi musicali per compensare quelli mancanti”

Bordighera. L’assessore Melina Rodà risponde al consigliere Trucchi in merito alla mancata realizzazione degli eventi “A Berlecata” e “Bordighera Music Parade”:

“Colgo anzitutto l’occasione per ringraziare il Consigliere Trucchi per averci dato la possibilità di illustrare meglio ai concittadini quali siano i motivi sottostanti la mancata realizzazione dei sopracitati eventi.

Dispiace molto anche a me il fatto che Bordighera non abbia più potuto dare spazio a due manifestazioni della portata di “A Berlecata” e “Bordighera Music Parade”. Mi preme però sottolineare, in modo che non vi sia più alcun dubbio di sorta, che gli eventi sono stati ritirati non da noi, ma dai loro stessi organizzatori, per conseguenze sicuramente legate alla nuova normativa antiterrorismo, di anno in anno sempre più stringente.

Tale normativa sta portando molti Paesi, anche i più grandi, ad annullare eventi a causa degli elevati costi della Sicurezza. Sarò tuttavia sincera, e vi confesso che siamo rimasti un po’ attoniti anche noi quando abbiamo ricevuto, a distanza particolarmente ravvicinata dalla data dell’evento, la disdetta da parte degli organizzatori: il fatto che la normativa di riferimento sia entrata in vigore a fine anno scorso aveva indotto noi tutti a credere che la conformità degli eventi a tale regolamento fosse già stata verificata al momento della calendarizzazione.

Ora, abbiamo già detto che il ritiro è stato totalmente comprensibile, visto gli elevati rischi. Ma essendo stata data disdetta troppo a ridosso dei giorni programmati (siamo entrati in carica l’11 giugno, e le disdette sono arrivate poco dopo), e non potendo in tal poco tempo generare un evento conforme alla normativa, né tantomeno, qualora vi fossimo riusciti, potendo rappresentarli con lo stesso nome, visto che questo non appartiene al Comune ma agli organizzatori, siamo stati costretti a compensare in altro modo.

Infatti abbiamo creato due nuovi eventi musicali. Il primo evento si è già svolto ed ha avuto un fantastico successo di pubblico: si è trattato di una spettacolare performance della famosa Orchestra Sinfonica di Sanremo, che ha incantato tutti, più di 650 persone fra adulti e bambini, interpretando i più famosi temi del mondo delle fiabe Disney. Permettetemi a questo proposito di rivolgere un plauso a tutti coloro che hanno saputo programmare e realizzare la manifestazione nel poco tempo rimasto, e naturalmente un caloroso ringraziamento alla Sinfonica che si è resa subito disponibile con entusiasmo.

Il secondo è riservato ai giovani: questa sera, venerdì 10 agosto, essi avranno l’opportunità di ambire al prestigioso palco del prossimo Festival di Sanremo, partendo appunto da Bordighera. Ci auguriamo di ottenere un successo di portata pari al primo e cogliamo l’occasione per invitarvi tutti quanti, poiché si preannuncia uno spettacolo unico!”.